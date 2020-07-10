Из-за пандемии китайского вируса стоимость отдыха в Затоке Одесской области существенно выросла по сравнению с прошлым годом

Как пишет Politeka.net, на одесских курортах на фоне отсутствия возможности отдыхать за границей в разы увеличился поток туристов. Арендодатели и владельцы отелей, зная, что отдохнуть в этом году за границей проблематично, стали массово повышать цены. Теперь отдых для всех желающих влетит в копеечку.

Так, к примеру, стоимость стандартного двухместного номера в отеле недалеко от моря отталкивается от 6000 за 7 ночей, по данным с сайта Booking.com. При этом провести отдых в номере люкс обойдется от 9000 гривен и более. Есть номера и за 16000 и это только проживание.Номера в частных домовладениях обойдутся существенно дешевле. Стоимость одного койко-места в частном домике в пешей доступности до моря обойдется от 200 гривен (при условии отсутствия индивидуальных удобств, таких как душ и туалет) и от 250-300 гривен в сутки за место в доме с собственной кухней и ванной комнатой. Стоимость семейного домика на 4-6 спальных мест со всеми удобствами отталкивается от 1000 гривен за сутки.

По данным разных компаний-перевозчиков, из Киева добраться в Одессу на автобусе будет стоить примерно 400 гривен за человека. Из Харькова и Львова туда можно доехать за 700-800 гривен. При этом добраться к морю с помощью сервиса BlaBlaCar будет стоить примерно так же, как и на автобусе.

Средний чек в кафе и ресторанах на одесском побережье на одного человека – 170-250 гривен без алкоголя. В заведениях общественного питания столового типа средний чек варьируется от 60 до 150 гривен. Получается, что, питаясь 3 раза в день в кафе в течение 7 дней, затраты на питание на одного человека составят от 3500 до 5000 гривен.

Если суммировать расходы на проживание, питание и трансфер из Киева, то для полноценного отдыха в Затоке в отеле на 7 ночей вдвоем понадобиться по меньшей мере 13000 гривен.

Обратим внимание, что отдых в Египте в пятизвездочном отеле «все включено» на 7 ночей с перелетом из Киева обойдется от 13 тысяч гривен на два человека, а в четырехзвездочном отеле то и вовсе от 12 тысяч гривен за двоих.

Напомним, что туристам показали, где можно отдохнуть в Одессе совершенно бесплатно: фото

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