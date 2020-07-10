За нарушение карантина ночные клубы Аркадии отделались всего одним протоколом

С 25 мая по июль одесская полиция проводила рейды по соблюдению норм карантина в ночных клубах и ресторанах, однако нарушений в них много не обнаружили

Как рассказал начальник полиции в Одесской области Олег Бех в ходе брифинга, правоохранители провели 213 рейдов по объектам торговли и развлекательным заведениям на предмет соблюдения карантинных норм, сообщают местные СМИ.

Всего было проинспектировано свыше 1 000 объектов.

Полицейские составили 152 протокола, в том числе 53 в отношении администраторов, обслуживающего персонала, посетителей (23 – в отношении администраторов развлекательных заведений, 28 – в отношении их персонала, 2 – в отношении посетителей).

«Протоколы в том числе составлены в отношении администраторов таких развлекательных заведений как "Парк Резиденс" (2 протокола), "Ибица", "Итака", "Вестерн", "Редлайн", "Соло" – по одному», - отметил начальник.

Напомним, что общее число заболевших с начала эпидемии превысило 2 тыс. в Одесском регионе и достигло значения в 2108 человек. Число активных больных более одной тысячи.

За последние сутки китайскую инфекцию диагностировали у 56 человек.

Медики отмечают, что большая часть новых случаев заражения в регионе за последние дни - на территории Одесской области.

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