В Одессе горел очередной памятник архитектуры

Пожар вспыхнул в нв ночь на субботу 11 июля в трехэтажном жилом доме на улице Пантелеймоновской угол Пушкинской, передает Politeka.net.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 03:05, спасатели боролись с пожаром около часа. Пламя разгорелось на втором этаже и охватило деревянные балки чердака.

Отмечается, что огонь локализовали в 3:48, а в 3:55 потушили пожар на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Надо сказать, что горело здание на Пантелеймоновской, 64/Пушкинской, 78 – это доходный дом Я. Томазини, построенный по проекту архитектора Ф. Гонсиоровского в 1874 году. Является памятником архитектуры и градостроительства местного значения № 730-Од. В конце XIX века здесь располагалось Швейцарское консульство.

По данным местных СМИ , сейчас в этом здании проходит реставрация, на которую из городского бюджета выделили около 23 миллионов гривен. Примечательно, что в 2019 году выделили 16 млн 257 тысяч 400 грн.

Позже добавили еще 7 млн 244 тыс. грн. Работами занимается компания "Укрспецпроект", которую зарегистрировали в Киеве в 2004 году. Эта же фирма реставрировала дом Руссова.

Ранее мы писали, что в Одесе горел старинный дом на улице Греческой, в результате ЧП пострадала молодая женщина.

Пожар вспыхнул ночью в жилой квартире на 3 этаже.

Пламя быстро распространилось по помещению и перекинулось на крышу и соседние квартиры. В результате пожара пострадала 26-летняя женщина, ее с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в одну из больниц.

В тоже время спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Еще 30 вышли самостоятельно.

Площадь возгорания составила 50 метров квадратных, которые удалось локализовать.

Напомним, пожар охватил многоэтажку.

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на рынке "7 километр", дым видно издалека: видео ЧП.

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