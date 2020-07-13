Вблизи Одессы произошла вспышка опасного китайского вируса
Стало известно, что на корабле SOPHIA, который четвертый день стоит на рейде у порта Южный в Одесской области, заболело большинство моряков.
Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Сейчас инфицированные находятся на карантине под наблюдением медиков.
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Так как судно находится в украинских территориальных водах, всеми вопросами оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины. Также определены маршруты, по которым в случае необходимости, инфицированных отвезут в больницу.
По завершению изоляции судно Sofia планирует отправится в порт "Николаев".
К слову, в Одесской области за последние сутки китайский вирус обнаружили у 33 человек. За все время эпидемии инфицирование подтвердили у 2174 пациентов, из них 947 выздоровели, 27 — умерли.
Напомним, что на заводе по производству крабовых палочек в селе Бурлачья Балка произошла вспышка китайского вируса.
Диагноз COVID-19 подтвердился у 7 сотрудников, еще один работник с подозрением на вирус ожидает результатов анализов.
В связи с этим было принято решение закрыть завод на карантин. На предприятии проводят санитарную обработку поверхностей и оборудования, а весь персонал обязали пройти тестирование.
Напомним, про новую вспышку вируса выявили на Одесчине, приняты срочные меры
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