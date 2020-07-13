Не успели власти Одессы похвастаться новыми подземными мусорными баками, как они уже загорелись

О возгорании, которое произошло в воскресенье, 12 июля, в самом центре Одессы - на Приморском бульваре сообщили очевидцы. Видео разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца).

На место события прибыли спасатели и ликвидировали огонь.

На данный момент нет никакой информации о причинах возгорания. Конструкция новых баков устроена так, что на поверхности находятся только небольшие емкости для сбора мусора, а основная часть под землей.

Примечательно, что баки установили всего несколько дней назад, 9 июля.

Директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман заявлял, что в планах города — установка подземных контейнеров везде, где это возможно, как в центре, так и в спальных районах.

Ранее мы сообщали, в Одессе горел очередной памятник архитектуры.

Пожар вспыхнул в нв ночь на субботу 11 июля в трехэтажном жилом доме на улице Пантелеймоновской угол Пушкинской.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 03:05, спасатели боролись с пожаром около часа. Пламя разгорелось на втором этаже и охватило деревянные балки чердака.

Отмечается, что огонь локализовали в 3:48, а в 3:55 потушили пожар на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

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