Не успели власти Одессы похвастаться новыми подземными мусорными баками, как они уже загорелись
О возгорании, которое произошло в воскресенье, 12 июля, в самом центре Одессы - на Приморском бульваре сообщили очевидцы. Видео разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца).
На место события прибыли спасатели и ликвидировали огонь.
На данный момент нет никакой информации о причинах возгорания. Конструкция новых баков устроена так, что на поверхности находятся только небольшие емкости для сбора мусора, а основная часть под землей.
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Примечательно, что баки установили всего несколько дней назад, 9 июля.
Директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман заявлял, что в планах города — установка подземных контейнеров везде, где это возможно, как в центре, так и в спальных районах.
Ранее мы сообщали, в Одессе горел очередной памятник архитектуры.
Пожар вспыхнул в нв ночь на субботу 11 июля в трехэтажном жилом доме на улице Пантелеймоновской угол Пушкинской.
Как сообщили сотрудники ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 03:05, спасатели боролись с пожаром около часа. Пламя разгорелось на втором этаже и охватило деревянные балки чердака.
Отмечается, что огонь локализовали в 3:48, а в 3:55 потушили пожар на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Напомним, что одесситы впервые смогут выбрасывать мусор по-другому: кадры новшества
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