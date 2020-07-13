Отдыхающих предупредили о новой опасности в море у берегов Одессы

Так, в разгар курортного сезона пляжники стали замечать множество шприцов с иголками, которые плавают как в море, так и валяются на песке.

Соответствующее видео разместили очевидцы в местном паблике "Подслушано Одесса" в Telegram, попросив людей быть внимательными и осторожными, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне», - говорится в публикации.

Пользователи в соцсетях с гневом комментируют увиденное.

«Тупо быдлота, загадили и уничтожили город и пляжи», «Куда полиция смотрит ? Уже забыл когда патруль видел (((«, «Опять девяностые вернулись или не уходили, просто противно смотреть на все что происходит», «Ибо нефиг ходить на то море,потом не будешь знать как избавиться от болячки-хочется искупаться-иди в бассейн», - пишут люди.

Ранее мы сообщали о том, что в Одесской области морская вода на некоторых пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.

Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований Одесским лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины.

Всего было взято 93 пробы воды на пляжах Одессы и области. Анализы показали, что 29 проб не отвечают санитарно-микробиологическим нормам. Несоответствие нормам было обнаружено в воде, отобранной на пляжах Одессы и поселка городского типа Затока.

Также мы писали, что на многих пляжах Одесссы обнаружили опасную кишечную палочку.

❗Осторожно! Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне и выбросил. Будьте внимательны, берегите себя🙌 Gepostet von Подслушано Одесса am Sonntag, 12. Juli 2020

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