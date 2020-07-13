В разраг курортного сезона на территории Одесской области снова горят базы отдыха
Происшествие случилось в ночь на понедельник, 13 июля в городе Черноморске. Там загорелись деревянные домики на территории базы отдыха «Радужный», передает Politeka.net. со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.
Сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 2:17. Почти час понадобилось пожарникам, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 150 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
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Причины возгорания устанавливаются.
Ранее мы сообщали, в Одессе горел очередной памятник архитектуры.
Пожар вспыхнул в нв ночь на субботу 11 июля в трехэтажном жилом доме на улице Пантелеймоновской угол Пушкинской.
Как сообщили сотрудники ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 03:05, спасатели боролись с пожаром около часа. Пламя разгорелось на втором этаже и охватило деревянные балки чердака.
Отмечается, что огонь локализовали в 3:48, а в 3:55 потушили пожар на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
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О возгорании, которое произошло в воскресенье, 12 июля, в самом центре Одессы - на Приморском бульваре сообщили очевидцы.
На место события прибыли спасатели и ликвидировали огонь.
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