В разраг курортного сезона на территории Одесской области снова горят базы отдыха

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 13 июля в городе Черноморске. Там загорелись деревянные домики на территории базы отдыха «Радужный», передает Politeka.net. со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

Сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 2:17. Почти час понадобилось пожарникам, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 150 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

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Пожар вспыхнул в нв ночь на субботу 11 июля в трехэтажном жилом доме на улице Пантелеймоновской угол Пушкинской.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 03:05, спасатели боролись с пожаром около часа. Пламя разгорелось на втором этаже и охватило деревянные балки чердака.

Отмечается, что огонь локализовали в 3:48, а в 3:55 потушили пожар на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

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О возгорании, которое произошло в воскресенье, 12 июля, в самом центре Одессы - на Приморском бульваре сообщили очевидцы.

На место события прибыли спасатели и ликвидировали огонь.

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