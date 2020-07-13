В понедельник, 13 июля, по Одессе объявлено штормовое предупреждение

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий, передает Politeka.net.

По прогнозам синоптиков из УкрГидрометцентра, атмосферный фронт спровоцирует сильный порывистый ветер, дожди и шторм.

Такие погодные условия несут потенциальную опасность для горожан.

Сообщается, в течении дня скорость ветра разгонится до 15-24 метров за секунду. Он поднимет волны на море, высота которых достигнет 1 метра.

Кроме того, резко снизится температура воздуха. Днем градусники покажут 20-22 градуса, ночью похолодает до 14-16 градусов.

Власти призвали горожан быть бдительны и не оставляйть транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Ранее мы писали, отдыхающих предупредили о новой опасности в море у берегов Одессы.

Так, в разгар курортного сезона пляжники стали замечать множество шприцов с иголками, которые плавают как в море, так и валяются на песке.

"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне», - говорится в публикации.

Напомним, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"

Как писала Politeka, погоня со стрельбой всполошила Одессу, на месте много силовиков: кадры происходящего