В понедельник, 13 июля, по Одессе объявлено штормовое предупреждение
Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий, передает Politeka.net.
По прогнозам синоптиков из УкрГидрометцентра, атмосферный фронт спровоцирует сильный порывистый ветер, дожди и шторм.
Такие погодные условия несут потенциальную опасность для горожан.
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Сообщается, в течении дня скорость ветра разгонится до 15-24 метров за секунду. Он поднимет волны на море, высота которых достигнет 1 метра.
Кроме того, резко снизится температура воздуха. Днем градусники покажут 20-22 градуса, ночью похолодает до 14-16 градусов.
Власти призвали горожан быть бдительны и не оставляйть транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.
Ранее мы писали, отдыхающих предупредили о новой опасности в море у берегов Одессы.
Так, в разгар курортного сезона пляжники стали замечать множество шприцов с иголками, которые плавают как в море, так и валяются на песке.
"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне», - говорится в публикации.
Напомним, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"
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