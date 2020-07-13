В сети показали огромную пробку из автомобилей на Одесской окружной дороге

Дело всё в том, что на автодороге возле Хаджибейского лимана идет ремонт. Из-за этого сотни машин выстроились в дикую пробку, которая по словам очевидцев, достигала 5 километров, пишут местные СМИ.

Водители раздражены и с гневом комментируют происходящее.

"Несколько раз сегодня ездил в этих краях. Возмущен не наличием дорожных работ, а отсутствием полицейских на регулируемых перекрестках на окружной! Чем занимаются служители порядка непонятно!"- поделился один из них.

"Каждое лето днем идет ремонт уже 10 лет», - возмущается второй.

А тем временем в Одессе объявлено штормовое предупреждение.

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

По прогнозам синоптиков из УкрГидрометцентра, атмосферный фронт спровоцирует сильный порывистый ветер, дожди и шторм.

Такие погодные условия несут потенциальную опасность для горожан.

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

По прогнозам синоптиков из УкрГидрометцентра, атмосферный фронт спровоцирует сильный порывистый ветер, дожди и шторм.

Такие погодные условия несут потенциальную опасность для горожан.

Сообщается, в течении дня скорость ветра разгонится до 15-24 метров за секунду. Он поднимет волны на море, высота которых достигнет 1 метра.

Кроме того, резко снизится температура воздуха. Днем градусники покажут 20-22 градуса, ночью похолодает до 14-16 градусов.

Власти призвали горожан быть бдительны и не оставляйть транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Напомним, коммунальщики перекрыли движение в Одессе, фото: "Загородили спецтехникой"

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