Последние дни в Одесском регионе фиксируют всё больше жертв от китайской инфекции, растет также число тех, кто находятся в тяжелом состоянии
Как рассказала директор департамента здравоохранения Елена Якименко, всего в Одесской области зарегистрировано 2 тысячи 211 случаев болезни, из них 520 случаев в Одессе. При этом в инфекционной больнице 10 человек в тяжелом состоянии в реанимации и на кислородной поддержке, а 2 в режиме SEPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением).
Из заболевших 326 выздоровело – 66%. По состоянию на 13 июля в стационарах города 166 пациентов с пневмонией.
В облгосадминистрации сообщили, что на выходных скончались 56-летняя работница локомотивного депо и 73-летняя пенсионерка.
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У них были сопутствующие патологии. Кроме того, еще скончалась одна женщина 65 лет.
Напомним, что на прошлой недели 9 июля от инфекции умерла 75-летняя женщина, которую доставили доставили в тяжелом состоянии в инфекционную больницу. ПЦР-тестирование дало положительный результат. Кроме этого, у женщины был целый букет хронических заболеваний. Днем ранее от китайской инфекции скончался мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманке Овидиопольского района (Хутор Мизикевича).
Ранее мы сообщали, вблизи Одессы произошла вспышка опасного китайского вируса.
Стало известно, что на корабле SOPHIA, который четвертый день стоит на рейде у порта Южный в Одесской области, заболело большинство моряков.
Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Сейчас инфицированные находятся на карантине под наблюдением медиков.
Так как судно находится в украинских территориальных водах, всеми вопросами оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины. Также определены маршруты, по которым в случае необходимости, инфицированных отвезут в больницу.
По завершению изоляции судно Sofia планирует отправится в порт "Николаев".
Напомним, про новую вспышку вируса выявили на Одесчине, приняты срочные меры
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