Одесса продолжает встречать туристов грязью и мусором в разгар пляжного сезона

Так, по подступах к городу вся обочина трассы Киев-Одесса сплошь завалена мусором и превращена в свалку. Фотографии безобразия размещают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

На кадрах видно, как мусором усеяна территория возле автобусной остановки села Алтестово Беляевского района. Особенно критическая ситуация возле остановочного комплекса села Болгарка Раздельнянского района (в направлении Одессы).

Надо отметить, что вдоль трассы можно наблюдать торговцев арбузами, дынями, персиками и другими фруктами. А это значит, что очень скоро тонны мусора они оставят после себя в посадках на обочине трассы.

Местные власти только закрывают глаза на проблему и ничего не желают видеть.

До этого мы писали, в центре Одессы появились новые подземные мусорны баки. Их в числе 8 штук пока установили на Приморском бульваре в рамках пилотного проекта. Однако через несколько дней один из контейнеров загорелся и пожарным пришлось его тушить.

Система состоит из четырех основных частей: подземной капсулы, находящихся в ней и выкатывающихся мусорных баков, подъемного механизма и внешних емкостей, которые находятся на поверхности и напоминают обычную урну, куда и выбрасывают мусор. Открыть контейнер можно как рукой, так и ногой, нажав на рычаг. Емкость подземных баков стандартная – 1100 литров, как и у обычных контейнеров.

Напомним, что одесситы впервые смогут выбрасывать мусор по-другому: кадры новшества

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