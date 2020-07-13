Сегодня собирается внеочередное заседание городской комиссии по техногенной и экологической безопасности и ЧС

В Одессе намерены ограничить работу ночных клубов

В частности, в ходе заседания оперативного штаба, мэр города Геннадий Труханов напомнил, что Кабмин настоятельно требует запретить работу ночных клубов после 23 часов.

«Если учесть, что ночные клубы начинают работать с восьми-девяти часов вечера, такое решение равносильно полному запрету на их работу», - заявил он.⠀

В связи с этим сегодня собирается внеочередное заседание городской комиссии по техногенной и экологической безопасности и ЧС, которая рассмотрит данный вопрос.

И судя по всему, это решение будет принято.

Ранее мы сообщали, с 25 мая по июль одесская полиция проводила рейды по соблюдению норм карантина в ночных клубах и ресторанах, однако нарушений в них много не обнаружили

Как рассказал начальник полиции в Одесской области Олег Бех в ходе брифинга, правоохранители провели 213 рейдов по объектам торговли и развлекательным заведениям на предмет соблюдения карантинных норм.

Всего было проинспектировано свыше 1 000 объектов.

Полицейские составили 152 протокола, в том числе 53 в отношении администраторов, обслуживающего персонала, посетителей (23 – в отношении администраторов развлекательных заведений, 28 – в отношении их персонала, 2 – в отношении посетителей).

«Протоколы в том числе составлены в отношении администраторов таких развлекательных заведений как "Парк Резиденс" (2 протокола), "Ибица", "Итака", "Вестерн", "Редлайн", "Соло" – по одному», - отметил начальник.

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