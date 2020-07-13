Предприниматели курортного поселка взбунтовались против решения Кабмина запретить работу увеселительных заведений после 23:00
Напомним, что на фоне борьбы с китайской инфекцией украинское правительство приняло решение ограничить работу кафе баров ресторанов и ночных клубов до 23:00.
Это не понравилось бизнесменам курортного поселка Коблево и они вышли на акцию протеста сегодня днем 13 июля и перекрыли движение на трассе Николаев-Одесса в районе рынка.
К ним также присоединились местные жители, которые ходят по пешеходной зоне и требуют смягчения мер.
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Соответствующее видео разместили в соцсетях.
Ранее мы писали, что в Одессе намерены ограничить работу ночных клубов
В частности, в ходе заседания оперативного штаба, мэр города Геннадий Труханов напомнил, что Кабмин настоятельно требует запретить работу ночных клубов после 23 часов.
«Если учесть, что ночные клубы начинают работать с восьми-девяти часов вечера, такое решение равносильно полному запрету на их работу», - заявил он.⠀
В связи с этим сегодня собирается внеочередное заседание городской комиссии по техногенной и экологической безопасности и ЧС, которая рассмотрит данный вопрос.
И судя по всему, это решение будет принято.
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