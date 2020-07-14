Во вторник, 14 июля некоторым одесситам отключат газ и электричество

Как сообщили на официальном сайте города Одессы, из-за ремонта газопровода на ул. Бабушкина отключат газ жителям близлежащих улиц, передает Politeka.net.

В частности, газоснабжения не будет с 10:00 до 17:30 14 июля у потребителей, живущим по следующим адресам:

А тем временем коммунальные службы продолжают практиковать периодическое отключение электроэнергии в жилых домах.

В пресс-службе АО «Одессаоблэнерго» предупредили жителей Одессы, что сегодня, 14 июля, отключение коснется многих домов.

Света не будет по следующим адресам:

1-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3б, 11а, 25г, 1а, 2а, 13а, 9а, 8, 25б, 8б, 19в, 25а, 6а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27 С 09:00 по 17:00

1-й Украинский переулок 2, 5а, 11, 4, 10, 6а, 8, 5, 9, 3, 7, 6, 1, 9а С 09:00 по 17:00

2-й переулок Костанди 1, 2, 3, 4, 5, 4Б, 4А, 7А, 5А, 14А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 С 09:00 по 17:00

2-й Украинский переулок 1, 2 С 09:00 по 17:00

2-я Станционная улица 22, 22А С 09:00 по 17:00

3-й переулок Костанди 9, 8/3, 7, 6, 13, 2А, 11, 3, 1/3, 4, 57, 2Б, 8, 2, 2Г С 09:00 по 17:00

4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 45Б, 73А, 47А, 48, 23Б, 20Б, 52Б, 45А, 14а, 93а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 С 09:00 по 17:00

5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 137Б, 83А, 41А, 66б, 3а, 51Б, 139А, 32А, 46б, 29б, 107Б, 9А, 83Б, 8А, 137А, 174, 40А, 2а, 105Б, 4а, 85А, 74а, 40Б, 44Б, 93А, 52Б, 30а, 9Б, 129в, 19Е, 52А, 66А, 29А, 51А, 129А, 44А, 4б, 77Б С 09:00 по 17:00

Академика Глушко проспект 13, 17, 19, 17/1, 17/2 С 09:00 по 19:00

Балковская улица 7, 7А, 1, 9 С 09:00 по 17:00

Горизонтальная улица 49А, 49, 50 С 09:00 по 19:00

Деревообделочная улица 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 6б, 14б, 43а, 62а, 78а, 10а, 40а, 62б, 25а, 41б, 39б, 8б, 10б, 6а, 45, 10в, 43б, 7а, 33а, 39а, 4а, 3б, 27а, 29б, 22а, 48а, 78б, 27б, 41а, 3а, 29а, 64б, 27в, 8а, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 40б С 09:00 по 17:00

Зелёный проспект 1а, 1, 3, 14, 18, 21 С 09:00 по 17:00

Испанский переулок 2а С 09:00 по 17:00

Костанди улица 5/11, 5, 6, 7, 9, 13/В-2, 6Г, 5/15, 7/29, 5/12, 7/33, 5/13, 5/4, 7/39, 7/41, 14/А, 8/3, 14/4, 14/7, 13В, 14/9, 6е, 13Б-2, 15В, 12/2, 17А, 8/5, 10А, 8/8, 24б, 15А, 14/24, 22а, 18В, 8/2, 6А, 13А, 14/26, 17В, 24г, 5А, 6Д, 14/21, 6Б, 15/Б, 14уч11, 14в, 6к, 7/5, 14/20, 10В, 18Б, 14/2, 18А, 14/23, 14Ж, 23А, 12А, 13Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 86, 87, 89, 147, 722, 14/12 С 09:00 по 17:00

Куприна улица 9а С 09:00 по 17:00

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41а, 60б, 49/1, 42А, 2А, 29, 8А, 15А, 60а, 50А, 43А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 С 09:00 по 19:00

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 31в/2, 72А, 35а, 33б, 35/2, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 33 б, 6а, 31Н, 12А, 39А, 74А, 31а7, 33а, 62А, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 31г, 55А, 19А, 31Е, 47В, 12б, 41А, 33/2, 53а, 33а4, 68д, 28А, 31А, 59Г, 16А, 31\4, 50а, 49А, 31з, 59А, 21А, 38, 8А, 31В, 37А, 45Б, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 С 09:00 по 19:00

Нескучная улица 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59 С 09:00 по 19:00

Парковый переулок 77/1, 77, 79, 81 С 09:00 по 17:00

переулок Гагарина 20 С 09:00 по 19:00

переулок Гаршина 5/7, 5/3, 18 С 09:00 по 17:00

Промышленная улица 22 С 09:00 по 17:00

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5 С 09:00 по 19:00

Радиальная улица 1, 2, 4 С 09:00 по 17:00

Разумовская улица 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 С 09:00 по 17:00

Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22А, 18А, 2Г, 21, 23а, 22, 23, 24, 25 С 09:00 по 17:00

Скидановская улица 3, 5, 7 С 09:00 по 17:00

Сосюры улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 13а, 66А, 61А, 31а, 1а, 20а, 68, 18б, 18а, 5а, 76а, 59А, 33а, 74А, 71, 29А, 74, 73, 76, 82, 75, 70, 69, 80, 78, 72 С 09:00 по 19:00

Тракторна вулиця 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2б, 2а, 12А, 24, 26, 28 С 09:00 по 17:00

Ученическая улица 26 С 09:00 по 19:00