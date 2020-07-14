Власти Одессы снова ужесточили карантин на фоне борьбы с китайской инфекцией
Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Теперь запрещена работа кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 23:00, сообщили в пресс-службе одесской мэрии, передает Politeka.net.
Однако следует отметить, что новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.
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Комиссия также считает, что нужно усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и в других местах массового скопления людей, местах отдыха в прибрежной зоне, а также во время проведения в городе массовых спортивных мероприятий.
Ранее мы уже писали, что предприниматели и работники ночных клубов курортного поселка Коблево взбунтовались против решения Кабмина запретить работу увеселительных заведений после 23:00. Они перекрыли трассу Николаев-Одессы в районе рынка в Коблево. В течение получаса люди ходили по пешеходному переходу и периодически не давали проехать транспорту. На месте работала полиция диалога.
Также отметим, что в оследние дни в Одесском регионе фиксируют всё больше жертв от китайской инфекции, растет также число тех, кто находятся в тяжелом состоянии.
Как рассказала директор департамента здравоохранения Елена Якименко, всего в Одесской области зарегистрировано 2 тысячи 211 случаев болезни, из них 520 случаев в Одессе. При этом в инфекционной больнице 10 человек в тяжелом состоянии в реанимации и на кислородной поддержке, а 2 в режиме SEPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением).
Из заболевших 326 выздоровело – 66%. По состоянию на 13 июля в стационарах города 166 пациентов с пневмонией.
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