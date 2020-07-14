В селе Александровка Лиманского района Одесской области зафиксирована вспышка китайской инфекции в психиатрической больнице

Диагноз подтвердили у 7 пациентов и 1 медика. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт Лиманской райгосадминистрации.

На данный момент в селе усилили карантинные мероприятия, перенесли близлежащую остановку, приостановили работу кафе, баров и магазинов, находящихся рядом.

Также будут закрыты амбулатория, детские и спортивные площадки, ветклиника.

"На время обсервации все въездные ворота и форточки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру территории и возле ворот должна дежурить штатная охрана. Также необходимо установить предупредительные знаки. На территорию психбольницы запрещен проход жильцам общежития, которое расположено на границе с медучреждением", - говорится в сообщении.

До этого мы сообщали, что в Одесскую область зашло судно с зараженными на борту.



Стало известно, что на корабле SOPHIA, который четвертый день стоит на рейде у порта Южный в Одесской области, заболело большинство моряков.

Сейчас инфицированные находятся на карантине под наблюдением медиков.

Так как судно находится в украинских территориальных водах, всеми вопросами оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины. Также определены маршруты, по которым в случае необходимости, инфицированных отвезут в больницу.

По завершению изоляции судно Sofia планирует отправится в порт "Николаев".

К слову, в Одесской области за последние сутки китайский вирус обнаружили у 50 человек. За все время эпидемии инфицирование подтвердили у 2258 пациентов.

12 июля стало известно о смерти двух больных в реанимационном отделении Одесской городской инфекционной больницы. От осложнений болезни скончались 47-летний мужчина и 65-летняя женщина. Таким образом общее количесвто погибших в регионе составило 29 человек.

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