В Одессе и области питьевая вода оказалась плохого качества
Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передает Politeka.net
В Одесской области эпидемиологи отобрали 171 пробу питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и химические показатели.
Отмечается, что пробы были отобраны с 2 по 9 июля.
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По результата исследования оказалось, что питьевая вода в Одессе, Подольске, Болграде, Арцизе, Сарате и селах Маразлиевка и Желтый Яр Татарбунарского района не соответствует санитарным требованиям.
Кроме того, обнаружились проблемы с санитарно-микробиологическим состоянием воды в Подольске и селе Маразлиевка.
Ранее мы сообщали, что в селе Александровка Лиманского района Одесской области зафиксирована вспышка китайской инфекции в психиатрической больнице.
Диагноз подтвердили у 7 пациентов и 1 медика.
На данный момент в селе усилили карантинные мероприятия, перенесли близлежащую остановку, приостановили работу кафе, баров и магазинов, находящихся рядом.
Также будут закрыты амбулатория, детские и спортивные площадки, ветклиника.
До этого мы сообщали, что в Одесскую область зашло судно с зараженными на борту.
Стало известно, что на корабле SOPHIA, который четвертый день стоит на рейде у порта Южный в Одесской области, заболело большинство моряков.
Сейчас инфицированные находятся на карантине под наблюдением медиков.
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Как сообщала Politeka, эпидемия разворачивается с новой силой на Одесчине: число жертв увеличилось
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