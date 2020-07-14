В Одессе и области питьевая вода оказалась плохого качества

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передает  Politeka.net

В Одесской области эпидемиологи отобрали 171 пробу питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и химические показатели.

Отмечается, что пробы были отобраны с 2 по 9 июля.

Вода, водопровод

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По результата исследования оказалось, что питьевая вода в  Одессе, Подольске, Болграде, Арцизе, Сарате и селах Маразлиевка и Желтый Яр Татарбунарского района не  соответствует санитарным требованиям.

Кроме того, обнаружились проблемы с санитарно-микробиологическим состоянием воды в Подольске и селе Маразлиевка.

Ранее мы сообщали, что в селе Александровка Лиманского района Одесской области зафиксирована вспышка китайской инфекции в психиатрической больнице.

Диагноз подтвердили у 7 пациентов и 1 медика.

На данный момент в селе усилили карантинные мероприятия, перенесли близлежащую остановку, приостановили работу кафе, баров и магазинов, находящихся рядом.

коронавирус, врачи, больница

Также будут закрыты амбулатория, детские и спортивные площадки, ветклиника.

До этого мы сообщали, что в Одесскую область зашло судно с зараженными на борту.

Стало известно, что на корабле SOPHIA, который четвертый день стоит на рейде у порта Южный в Одесской области, заболело большинство моряков.

Сейчас инфицированные находятся на карантине под наблюдением медиков.

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ

Как сообщала Politeka, эпидемия разворачивается с новой силой на Одесчине: число жертв увеличилось

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные

 

 

 