В Одесской области за последние сутки обнаружили 51 новый случай заражения китайским вирусом

В последнюю неделю на Одесчине существенно увеличились темпы роста заболеваемости. Так, по состоянию на 14 июля в регионе зафиксировано 2262 случая, из них 540 человек — жители Одессы, передает Politeka.net, со ссылкой на данные горсовета.

Только за минувшие сутки прирост новых больных составил 51 человек, из них 20 — у одесситов, 31 — у жителей районов области. В ифекционке"находятся 82 пациента с COVID-19 - все жители Одессы.

По данным горсовета, за прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19. Всего в больнице 10 человек находятся в тяжелом состоянии, два пациента получают дыхательную СИПАП-терапию. 70 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, зарегистрировали три новых случая болячки у детей. Это мальчик в возрасте 7 лет и двух девочек возрастом 10 лет. Всего на лечении от вируса находятся 16 детей — 13 амбулаторно на дому и трое в инфекционке.

Надо сказать, что процент выздоровления от COVID-19 в городе Одессе к настоящему времени составляет 65%, что превышает общеукраинский показатель, который равен 44%.

Ранее мы сообщали, власти Одессы снова ужесточили карантин на фоне борьбы с китайской инфекцией. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Теперь запрещена работа кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 23:00.

Однако следует отметить, что новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

Комиссия также считает, что нужно усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и в других местах массового скопления людей, местах отдыха в прибрежной зоне, а также во время проведения в городе массовых спортивных мероприятий.

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