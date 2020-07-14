Ночью одесская полиция устроила «карантинные рейды» по развлекательным заведениям, чтобы проверить как соблюдают решение Кабмина
Соответствующее видео обнародовали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Группы правоохранителей составила административные протоколы на нарушителей правил карантина.
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Нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые полицейские провели с целью проверки соблюдения развлекательными и торговыми заведениями карантина в части запрета их деятельности с 23 до 7 часов утра.
По словам начальника отдела полиции, всего было проверено почти двести таких объектов. По результатам проведенных рейдов прекращена деятельность 44 развлекательных заведений.
«Все нарушители привлечены к административной ответственности. В соответствии со ст. 44-3 КУоАП им грозят штрафные санкции в размере до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», - заявил он.
Ранее мы сообщали, власти Одессы снова ужесточили карантин на фоне борьбы с китайской инфекцией.Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Теперь запрещена работа кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 23:00.
Однако следует отметить, что новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.
Комиссия также считает, что нужно усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и в других местах массового скопления людей, местах отдыха в прибрежной зоне, а также во время проведения в городе массовых спортивных мероприятий.
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