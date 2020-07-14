В Одесской области спасатели шесть часов боролись с огнем

О масштабном пожаре, который вспыхнул на мусорной свалке у села Софиевка в Белгород-Днестровском районе сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

Как стало известно, 14 июля в 6:56 в службу спасения 101 поступило сообщение, что за пределами села произошло возгорание мусора на открытой территории.

По прибытию к месту вызова, спасатели обнаружили возгорание на свалке, которое принадлежит УК "Экология".

К ликвидации пожара были привлечены пожарно-спасательное отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда "Шабо".

Пожар локализован в 12:17 и в 12:40 ликвидирован на площади 2 га. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

До этого мы писали, в центре Одессы появились новые подземные мусорные баки. Их в числе 8 штук пока установили на Приморском бульваре в рамках пилотного проекта. Однако через несколько дней один из контейнеров загорелся и пожарным пришлось его тушить.

Система состоит из четырех основных частей: подземной капсулы, находящихся в ней и выкатывающихся мусорных баков, подъемного механизма и внешних емкостей, которые находятся на поверхности и напоминают обычную урну, куда и выбрасывают мусор. Открыть контейнер можно как рукой, так и ногой, нажав на рычаг. Емкость подземных баков стандартная – 1100 литров, как и у обычных контейнеров.

Напомним, что одесситы впервые смогут выбрасывать мусор по-другому: кадры новшества

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