Эвакуация танкера "Делфи" в Одессе начнется 16 июля

Такую информацию озвучил мэр города Геннадий Труханов, передает Politeka, ссылаясь на местные СМИ.

По словам одесского городского головы, в этот день затонувшее судно попробуют поставить на ровный киль, затем понадобится еще до двух недель для возвращения кораблю плавучести.

"На 16 июля назначен подъем судна, то есть его должны поставить на киль, после чего на протяжении полутора-двух недель будут стабилизировать его плавучесть. Однако результаты обследования оптимизма не добавили. Когда мы говорим о пробоине в правом борту, то должны понимать, что подводной части борта как таковой уже нет. Там все срезано и раскурочено, куски металла разбросаны по дну" – рассказал Труханов.

Таким образом получается, что одесситам не удастся выполнить распоряжение президента Зеленского в установленный главой государства срок.

Снять корабль с мели и отбуксировать его на временное хранение в Черноморский порт не выйдет не только до названной Зеленским даты - 20 июня, но и к 1 августа, – дате, которую ранее назвала компания, проводящая работы по подъему и эвакуации танкера.

Politeкa сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями. Он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи". Видеозапись рабочей поездки главы государства его пресс-служба опубликовала в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Судно затонуло после шторма еще в ноябре 2019 года, но его останки так и не убрали - они находятся рядом с одесским пляжем. Владимир Зеленский осмотрел место крушения и дал свою оценку действиям местных чиновников.

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