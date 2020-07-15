Одесские драйверы во время погружения у пляжа «Ланжерон» нашли на дне пулемет системы «Максим»

Ранее он широко использовался армиями разных стран с начала XX века, передает odessa.online.

Находку подняли на поверхность и собираются передать в музей Академии. Этот пулемет хотят отреставрировать, чтобы будущие офицеры могли собственными руками коснуться образца вооружения начала прошлого века.

Руководитель дайвинг-центра пообещал передавать все подобные находки военного предназначения в музей Одесской Военной академии.

Ранее мы писали, что эвакуация танкера "Делфи" в Одессе начнется 16 июля

Такую информацию озвучил мэр города Геннадий Труханов.По словам одесского городского головы, в этот день затонувшее судно попробуют поставить на ровный киль, затем понадобится еще до двух недель для возвращения кораблю плавучести.

"На 16 июля назначен подъем судна, то есть его должны поставить на киль, после чего на протяжении полутора-двух недель будут стабилизировать его плавучесть. Однако результаты обследования оптимизма не добавили. Когда мы говорим о пробоине в правом борту, то должны понимать, что подводной части борта как таковой уже нет. Там все срезано и раскурочено, куски металла разбросаны по дну" – рассказал Труханов.

Таким образом получается, что одесситам не удастся выполнить распоряжение президента Зеленского в установленный главой государства срок.

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