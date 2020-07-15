Из танкера Делфи, потерпевшего крушение у Одессы, вновь вылилось горючее

Об этом пишет Politeka со ссылкой на местное издание Думская.

Как проинформировали в Администрации морских портов Украины, незначительное пятно на поверхности моря зафиксировали инспекторы Государственной экологической инспекции.

Сообщается, что загрязнение моря случилось из-за повреждения бонового заграждения вокруг корабля во время вчерашнего волнения на акватории моря.

Загрязненную поверхность воды пришлось обработать 100 литрами сорбента, после чего специалисты закрепили боны обратно.

"На данный момент загрязнение полностью локализовано", – заверили в ведомстве.

По факту происшествия на судовладельца составлен соответствующий акт.

Politeka сообщала, что эвакуация танкера "Делфи" в Одессе начнется 16 июля. Такую информацию озвучил мэр города Геннадий Труханов.

По словам одесского городского головы, в этот день затонувшее судно попробуют поставить на ровный киль, затем понадобится еще до двух недель для возвращения кораблю плавучести.

"На 16 июля назначен подъем судна, то есть его должны поставить на киль, после чего на протяжении полутора-двух недель будут стабилизировать его плавучесть. Однако результаты обследования оптимизма не добавили. Когда мы говорим о пробоине в правом борту, то должны понимать, что подводной части борта как таковой уже нет. Там все срезано и раскурочено, куски металла разбросаны по дну" – рассказал Труханов.

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