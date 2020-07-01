В сети появились снимки ужасных условий на одном из самых популярных пляжей в Одессе

Один из самых популярных пляжей Одессы "Аркадия" загрязнен горами мусора. На бесплатном участке пляжа зафиксировали на фото поломанные деревянные конструкции, пластиковый мусор и стеклянные бутылки.

Cнимки опубликовали на Телеграм-канале издания Думская.

"Бесплатная Аркадия". Так мало осталось бесплатных участков для отдыха в "Аркадии". Вот, в каком они состоянии сегодня", – сообщили в телеграм-канале.

На кадрах видно, что берег усеян разбитыми бутылками, мусорными пакетами и арматурой. Подойти спокойно к морю почти невозможно. Людям буквально приходится лавировать между мусором, чтобы не поранить ноги.

В то же самое время, Одесские пляжи в выходные дни были переполнены туристами — яблоку упасть негде. Даже на платных участках был настоящий аншлаг, а подъехать к побережью весьма непросто.

Также ранее сообщалось, что в то время, как в Одессе начался пляжный сезон, пять пляжей не соответствуют санитарным нормам. Не соответствуют нормативным требованиям - 13 проб пляжи г. Одесса, а именно: 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана, 10 станция Большого Фонтана, "Аркадия", "Дельфин".

В то же время все исследованные пробы питьевой воды в Одессе соответствуют гигиеническим требованиям.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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