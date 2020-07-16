В Одесском регионе китайский вирус не сбавляет темпы

Как сообщает пресс-служба МОЗ, количество новых случаев заражения инфекцией вновь возросло и составило 61 человек, передает Politeka.net.

Всего с начала эпидемии в Одесской области заболели 2375 жителей, из них скончались уже 32 пациента.

Стоит напомнить, что вчера китайский вирус был выявлен у 56 человек, а позавчера – у 51.

В Украине на сегодня подтверждено 56455 случаев заражения, из них 28931 выздоровел, 1445 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 848 случаев.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16.07 составляет 26 079. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.

Ранее мы сообщали, власти Одессы снова ужесточили карантин на фоне борьбы с китайской инфекцией. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Теперь запрещена работа кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 23:00.

Однако следует отметить, что новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

Комиссия также считает, что нужно усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и в других местах массового скопления людей, местах отдыха в прибрежной зоне, а также во время проведения в городе массовых спортивных мероприятий.

Напомним, толпы людей вышли на улицы Одессы, видео масштабного протеста: "Завтра они запретят..."

Как писала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.