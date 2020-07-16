Квартирные воры в Одессе настолько обнаглели, что даже присутствие дома хозяев не останавливает их

Подробности рассказала пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Так, на днях трое грабителей обнесли квартиру молодой одесситки.

Мужчины взломали дверь в дом 30-летней горожанки и, несмотря на то, что хозяйка спала в одной из комнат, вынесли ценное имущество более чем на 50 000 гривен.

Злоумышленники забрали три ноутбука, два мобильных телефона и очки виртуальной реальности, - сообщила потерпевшая сотрудникам Шевченковского отделения полиции.

Позже их задержали, все местные и раннее судимы.

А вот кражу в квартире, находящейся в Малиновском районе, полицейские успели предупредить.

Злоумышленник, который проник в дом одного из жителей Малиновского района, полиция охраны задержала, только в ней сработала сигнализация.

Сообщается, что 29-летний житель Белгород-Днестровского района повредил оконное стекло на балконе и проник в чужую квартиру на втором этаже. Однако услышав, что сработала система защиты, мужчина бросился бежать тем же путем, которым попал внутрь. Впрочем под домом его уже ждали полицейские.

Ранее мы сообщали, 20-летняя девушка приехала из Киева в курортную Одессу, чтобы погостить у своих родственников, однако, как выяснилось ее целью оказался не только отдых.

Стоя в очереди в кабинет врача в одной из больниц, она решила ограбить 55-летнюю одесситку.

Девушку задержали с поличным при выходе из больницы. У нее нашли чужой кошелек с пятью тысячами гривен и ста долларами.

В полиции отметили, что одесситка в очереди даже не заметила, что ее обокрали.

По факту кражи открыто уголовное производство. Воровке грозит штраф до 51 000 гривен либо до 240 часов общественных работ или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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