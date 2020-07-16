Опасный вирус из Китая не собирается отступать и стало известно о новой вспышке

В этот раз очагом заражения оказался детский дом «Жемчужинка». Уже 15 детей и два взрослых подхватили болячку. Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам чиновницы, после того, как вирус нашли у одного сотрудника детского дома, было проведено тестирование всех детей и взрослых в учреждении. COVID-19 нашли у 15 детей и двух взрослых.

«Несмотря на то, что все она чувствуют себя удовлетворительно и никаких признаков ОРВИ не имеют, было принято решение об изоляции тех, у кого нашли вирус. Кроме этого, заведение переведено в режим обсервации и будет работать в закрытом режиме», — рассказала Елена Буйневич.

Ранее мы сообщали, что в Одесском регионе китайский вирус не сбавляет темпы.

За минувшие сутки количество новых случаев заражения инфекцией вновь возросло и составило 61 человек.

Всего с начала эпидемии в Одесской области заболели 2375 жителей, из них скончались уже 32 пациента.

Стоит напомнить, что вчера китайский вирус был выявлен у 56 человек, а позавчера – у 51.

В Украине на сегодня подтверждено 56455 случаев заражения, из них 28931 выздоровел, 1445 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 848 случаев.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16.07 составляет 26 079. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.

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