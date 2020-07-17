Уникальный и креативный подход к решению проблем

В Одесской области дорогу к морю залатали весьма оригинально - ракушками

Необычный способ ремонта показали местные СМИ .

Местные жители не ожидали от власти активности и «починили» дорогу с помощью рапанов. Их ракушки высыпали на проселочную дорогу, которая соединяет Николаевскую трассу с побережьем Черного моря.

Надо сказать, что получилось весьма ровно и удобно для проезда автомобилей, постоянно курсирующих к побережью Черного моря.

Большой минус такого варианта ремонта — вонь, которую распространили ракушки, так как их очистили очень некачественно.

Под палящим солнцем остатки тел моллюсков начали разлагаться и теперь над четырьмя «рапановыми заплатками» и на десятки метров вокруг чувствуется невероятный запах, который, судя по всему, будет витать еще долго.

Ранее мы сообщали, одесситы не имеют возможности попасть на пляж, так как элитные комплексы заблокировали проход.

Речь идет о жилищных комплексах "Золотая эра" и "Приморские сады", которые перекрыли проход и теперь администрация заявила, что дорога к морю — частная территория.

По словам одесситов, возле ЖК "Приморские сады" появилась решетка, которая полностью исключает возможность пройти по дороге в сторону моря.

Похожая ситуация наблюдается ЖК “Золотая эра”. Там установили шлагбаум. Эта дорога соединяет улицу Марсельскую и Крыжановку.

Местные пожаловались, что за попытку пройти к морю через территорию комплекса они слышат угрозы от охраны.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka, украинцам советуют избегать одесских пляжей: в чем причина.

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