Одесситы могут наблюдать в небе редчайшее космическое явление

Древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля, передает Politeka.net.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

Жителям Одессы удалось поймать космическое тело на камеру, и они делятся потрясающими кадрами в сети.

«Радуюсь, что поймала это невероятное зрелище в свой объектив», - написала одесситка Александра Потапенко, которая сделала снимки между Куяльницким и Хаджибейским лиманами после заката.

«Вчера ночью выехали за 20 км от города посмотреть на комету Neowise. Удивительно, но не было комаров, и даже закатные тучи быстро рассеялись, и мы вдоволь насладились видом на саму комету, и на шикарное ясное звёздное небо», - рассказала Наталья, которая также наблюдала за кометой.

Обратим внимание, что эту комету видят и в других регионах Украины.

«Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – самая яркая комета за последние 7 лет. Видно на северо-востоке перед восходом солнца в созвездии Возничего», – рассказал житель Днепра Павел Бунин.

Второе название небесного тела - Neowise - от названия телескопа, через который люди и увидели комету. Полет небесного тела можно наблюдать в течение нескольких дней, а лучше всего его можно рассмотреть перед рассветом над горизонтом.

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