В пригороде Одессы нетрезвый мужчина открыл стрельбу в подъезде

О происшествии, которое случилось в одной из многоэтажек в селе Лиманка, что под Одессой, сообщила пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net.

По сведениям полицейских, к ним поступил сигнал от охранников, о том, что в подъезд дома зашел пьяный мужчина и начал хулиганить, а когда они пытались его успокоить, совершил несколько выстрелов.

К счастью, никто не пострадал.

Позже копы задержали стрелка в супермаркете неподалеку от места происшествия. Им оказался 44-летний одессит, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог. Полицейские изъяли у него пневматический револьвер EKOL Viper 4,5 и отправили на баллистическую экспертизу, а самого дебошира и поместили в СИЗО.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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Происшествие случилось среди ночи на улице Дальницкой, 55, на автозаправке фирмы «WOG».

Мужчина в медицинской маске зашел на заправку якобы чтобы купить пиво. Когда он подошел к кассе, то достал пистолет и направил его на кассира. После этого налетчик спокойно выгреб деньги из кассы и сбежал. Он был объявлен в розыск и его вскоре задержали.

Также сообщалось, что в разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а после чего отбирает у них всё ценное.

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