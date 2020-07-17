В Одессе опасным вирусом заразились 624 человека

Всего за время эпидемии в Одесском регионе лабораторно зафиксировано 2435 случаев COVID-19, при этом за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения. Из них 33 — у одесситов, 24 — у жителей районов области. Среди заболевших — 13 детей. Такие данные обнародовали в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины, передает Politeka.net.

Стоит напомнить, что вчера китайский вирус был выявлен у 61 пациента, а позавчера – у 56.

На данный момент в лечении одесской инфекционке находятся 123 пациента с COVID-19, все жители Одессы. Из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 102 — в состоянии средней тяжести, семь человек — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 36 человек с подозрением на COVID-19. Они ждут результатов ПЦР-теста.

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших. Больше всего новых пациентов выявили в Киеве (76), Львовской (132 случая) Ровенской (88) и Ивано-Франковской (67) областях, сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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