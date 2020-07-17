На одесской таможне на взяточничестве попались трое руководителей
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Politeka.net.
Они попались на горячем и все трое подозреваются в систематических получениях взяток.
Среди задержанных два руководителя таможенных постов и заместитель начальника отдела таможенного оформления.
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По данным следствия, руководитель и заместитель начальника отдела таможенного оформления наладили схему получения неправомерной выгоды от предприятий, занимавшихся импортом грузов морским транспортом. За беспрепятственный пропуск грузов и ускорения таможенного оформления одного контейнера они получали 500 долларов. Таможенников задержали при получении очередного транша – 2100 долларов.
Также следователи ГБР задержали начальника другого таможенного поста на взятке в 1800 долларов. Он брал по 200 долларов за беспрепятственное оформление автомобилей.
В рамках расследования, было проведено 15 обысков в кабинетах таможенников и по месту их жительства.
Следствие ведется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Фигурантам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
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