На одесской таможне на взяточничестве попались трое руководителей

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Politeka.net.

Они попались на горячем и все трое подозреваются в систематических получениях взяток.

Среди задержанных два руководителя таможенных постов и заместитель начальника отдела таможенного оформления.

По данным следствия, руководитель и заместитель начальника отдела таможенного оформления наладили схему получения неправомерной выгоды от предприятий, занимавшихся импортом грузов морским транспортом. За беспрепятственный пропуск грузов и ускорения таможенного оформления одного контейнера они получали 500 долларов. Таможенников задержали при получении очередного транша – 2100 долларов.

Также следователи ГБР задержали начальника другого таможенного поста на взятке в 1800 долларов. Он брал по 200 долларов за беспрепятственное оформление автомобилей.

В рамках расследования, было проведено 15 обысков в кабинетах таможенников и по месту их жительства.

Следствие ведется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Фигурантам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали о том, что в городе Черноморске Одесской области у студента требуют 700 гривен взятки за диплом.

17-летний выпускник морского колледжа не растерялся и рассказал о проблеме общественникам. Теперь общими усилиями неравнодушные люди собирают деньги на взятку педагогам – мелочью.

Напомним, преступление одесского копа над ребенком всполошило Одессу: СМИ рассекретили его имя и фото

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют

Также Politeka писала, что толпы отдыхающих заполонили Одессу: в полиции сообщили, где не соблюдают карантин