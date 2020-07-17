В Одессе мошенники не дремлют и продолжают придумывать новые способы, чтобы выманить деньги у доверчивых людей

Так, полицейские сообщили, что задержали 33-летнего одессита, который входил в преступную группу, продававшую несуществующие товары, и был объявлен в розыск, передает Politeka.net

Как проинформировали в пресс-службе Нацполиции Одесской области, члены банды размещали сообщения о продаже мототехники и комплектующим к компьютерам на сайтах в интернете.

Но после получения денег от жертв продавцы товар не присылали.

Было установлено, что от действий аферистов пострадали почти двадцать человек. Сумма причиненного им ущерба составила свыше полумиллиона гривен.

В функции задержанного одессита входил поиск лиц, на которых открывались банковские карточки, реквизиты которых в дальнейшем использовались в преступной схеме. А начиная с 2018 года - снятия денег с банковских карточек под наблюдением организатора.

В полиции отметили, что объявили мужчине о подозрении в мошенничестве, а Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 600 гривен.

Ранее мы сообщали, в Одесской области полиция разыскивает разбойников, которые похитили солнечные панели.

Инцидент произошел вблизи села Голица Болградского района.

Неизвестные люди проникли на территорию сельхозпредприятия, скрутили двух охранников ( мужчины 1978 и 1981 года рождения) Потом они надели на их головы полиэтиленовые пакеты и угрожая ружьем избили.

Далее они забрали солнечные панели, аккумуляторы и электронасос. Со всем награбленным они уехали с места преступления на микроавтобусе.

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