Только на тушение сухой травы пришлось выезжать 8 раз

Только за одни сутки территорию Одесской области массово охватили пожары

По рассказам спасателей, горели склады с кофе, мусорные свалки, жилой фонд, гибли люди и домашний скот. Только на тушение сухой травы им приходилось выезжать 8 раз в день, передает Politeka.net

В частности, в Одессе, в Газовом переулке, огнеборцы ликвидировали возгорание в складском помещении по хранению кофе. Причиной пожара посчитали недостатки конструкции вытяжной системы, отчего загорелся утеплитель вытяжной трубы на складе. К счастью обошлось без жертв.

В тоже время на пожаре, который случился 16 июля в жилом доме в селе Любополь, на улице Ставковая, 8, был обнаружен обгоревший труп 63-летнего мужчины. По предварительным данным причиной пожара называют неосторожность погибшего при курении.

16 июля с разницей в 2 часа пожарникам в Арцизе на улицу Третья линия приходилось выезжать дважды — сначала к дому №8 в 2 ночи, а в 4 утра к дому №1.

Так, в первом случае горел одноэтажный жилой деревянный дом на двух хозяев, одного из которых с ожогами верхних конечностей госпитализировали в Арцизскую районную больницу. А во втором случае горел нежилой дом. площадью 60 кв.м, полностью уничтоженный огнём. Здесь никто не пострадал.

Только на тушение сухой травы на общей площади 4,27 га пожарникам пришлось приезжать 8 раз: на ул.Вилковскую в г.Килия, в сёла Дальник, Каролино-Бугаз и Санжейку Овидиопольского района, пгт Сергеевку и Белгород-Днестровский, с.Усатово Беляевского, с.Ивашков Кодымского районов.

«Все сообщения с этих населённых пунктов о возгорании стерни, сухой травы, мусора пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировали и не допустили распространения огня на жильё и объекты жизнеобеспечения населения», - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГСЧС отметили, что всего с начала 2020 года пожары унесли жизни 36 жителей Одесской области.

До этого мы сообщали, что в Одесской области горела свиноферма.

В горящем здании погибли 40 животных. Пожар возник вечером 16 июля на территории животноводческой фермы в селе Семихатки Березовского района.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит свинарник и склад, где хранились грубые корма. В 20:54 пожар был локализован, а в 23:00 его ликвидировали на площади 500 квадратных метров.

Сообщается, что кроме свиней огонь уничтожил 25 тонн соломы, 40 тонн сена, перекрытия и крышу здания.

По предварительной информации спасателей, причиной возгорания они называют короткое замыкание электропроводки.

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