Полицейские на несколько минут перекрыли трассу Киев-Одесса, чтобы помочь маме с малышами
Речь идет о стае диких утят, которые из-за плотного движения не могли перейти дорогу и оказались в плену автомобильного потока. Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба патрульной полиции Одесской области на странице в Фейсбук, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)
«Вчерашний день. Жара. Автодорога Киев-Одесса. Представили? Полицейские замечают на проезжей части стаю диких утят. Из-за наличия отбойников на дороге, животные не могли добраться до поля.
Стражи порядка остановили поток машин менее чем на минуту. После чего утята перешли дорогу», - рассказали в патрульной.
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Ранее сообщалось, что после череды жутких аварий на одесских трасса полиция приступила к круглосуточному дежурству на опасных участках.
В субботу, 18 июля, на дорогах Одесской области случилось несколько трагических ДТП в результате которых погибли девять человек и пять пострадали.
Полицейские будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения.
Также будут выявлять нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий.
Кроме того, усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование.
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