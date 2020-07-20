Полицейские на несколько минут перекрыли трассу Киев-Одесса, чтобы помочь маме с малышами

Речь идет о стае диких утят, которые из-за плотного движения не могли перейти дорогу и оказались в плену автомобильного потока. Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба патрульной полиции Одесской области на странице в Фейсбук, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

«Вчерашний день. Жара. Автодорога Киев-Одесса. Представили? Полицейские замечают на проезжей части стаю диких утят. Из-за наличия отбойников на дороге, животные не могли добраться до поля.

Стражи порядка остановили поток машин менее чем на минуту. После чего утята перешли дорогу», - рассказали в патрульной.

Ранее сообщалось, что после череды жутких аварий на одесских трасса полиция приступила к круглосуточному дежурству на опасных участках.

В субботу, 18 июля, на дорогах Одесской области случилось несколько трагических ДТП в результате которых погибли девять человек и пять пострадали.

Полицейские будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения.

Также будут выявлять нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий.

Кроме того, усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование.

Хвилинка доброти Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних 😊 Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські помічають на проїзній частині зграю диких каченят. Через наявність відбійників на дорозі, тварини не могли дістатись до поля. Охоронці порядку зупинили потік машин менш як на хвилину. Після чого каченята перейшли дорогу. Гарних вихідних усім та людяності 😉 #Патрульнаполіція #поліція #ПатрульнаполіціяБілоїЦеркви #patrolpolice #police #policeua #ukraine #cop #patrolpolice_bc Gepostet von Патрульна поліція Білої Церкви am Freitag, 17. Juli 2020

Напомним, трассу Одесса - Киев завалили мусором: вопиющие кадры

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