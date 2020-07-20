В Одесской области мужчина на автомобили гонялся за собакой по улице и пытался ее задавить
Возмутительное видео разместили очевидцы в сети, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на днях в городе Подольске.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно как водитель Volkswagen Passat на большой скорости сбивает овчарку, однако вместо того, чтобы остановится, он разворачивается и снова задевает собаку. После этого неадекватный водитель уезжает.
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Местные жители утверждают, что «герой» видео — сын богатого фермера.
Тем временем в полиции по факту случившегося уже начато уголовное производство за жестокое обращение с животным.
Что касается пострадавшего пса, то его отвезли к ветеринарному врачу, где бедолаге оказали помощь. Сейчас животное восстанавливается.
Ранее мы сообщали, в заброшенном доме на окраине села под Одессой был найден голодный и измученный пес породы алабай. Бедное животное было привязано на цепи на территории заброшенной фермы в Беляевском районе.
Собаку оставили без еды и воды, в ужасных условиях, совершенно одну. Ее спасли от верной гибели волонтеры и сейчас она пребывает в ветеринарной клинике Одессы.
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