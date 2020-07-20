В Одессе ситуация с эпидемией вируса ухудшается, в результате чего медики разворачивают дополнительные койки для зараженных

По состоянию на 20 июля на территории Одесской области количество инфицированных достигло 2 581 человек, из них 683 зараженных - в Одессе. За сутки выявлено 51 новый случай заболевания, в их числе 10 – одесситов, остальные зараженные – это жители области. Такие данные озвучила глава горздрава Елена Якименко в ходе заседания оперативного штаба, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Со слов чиновницы, в инфекционной больнице на стационарном лечении находится 109 пациентов с COVID-19, из которых 12 человек - в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных в стационар одесситов - восемь детей.

Также на отметила, что из-за возросшего количества госпитализируемых, перепрофилируют два отделения для лечения больных с COVID-19.

«Есть необходимость размещения пациентов в новых отделениях на 195 коек. Перепрофилируют те части инфекционной больницы, где лечили гепатиты и менингиты. Пациентов переведут в ГКБ №5 и 10, - сообщила Якименко и добавила, что если так будет и дальше, то на прием пациентов с COVID-19 перейдут ГКБ № 1, 5 и 10 и детская больница №3, что даст 331 место для пациентов.

Нужно сказать, что в Одесской области всего зарегистрировано 37 летальных случаев, из которых два - за последние сутки.

Как рассказала Якименко, большая часть умерших это люди в возрасте старше 60 лет, к тому же многие поступали в больницу очень поздно, в тяжелом состоянии.

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