Нардепа – «слугу» и бывшего артиста из "95 квартала" Юрия Корявченкова, более известного как Юзик, заметили на пляже под Одессой

Соответствующие фотографии разместил информационный портал Klymenko Time .

У народных депутатов начались каникулы и они потянулись отдыхать. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, некоторые из них решили не выезжать за границу, а отправится в отпуск на украинские курорты.

Например, бывший артист «кварталовец» Корявченков решил отдохнуть в курортном поселке Грибовка.

Юзика заметили, когда он стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с загорелым отдыхающим.

Ранее мы сообщали, туристы заставили побережье Одесской области своими автомобилями.

Речь идет о естественных песчаных пляжах курортных поселков Санжейки, Грибовки и Каролино-Бугаза.

Отдыхающие оставляют свои авто прямо возле воды, превратив пляжи в настоящую парковку.

Машины на пляжах заметили с одесскими номерами, но есть и гости из других регионов Украины, а также иностранцы.

Местные жители возмущены и уже разместили петицию на сайте президента Украины с требованием запретить проезд и парковку транспортных средств на общественных пляжах Одесской области (в рекреационной зоне среди отдыхающих). Ее автором выступила Валерия Лужанская.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka, украинцам советуют избегать одесских пляжей: в чем причина.

Также Politeka писала, что одесситам перекрыли проход на пляж: "Было море - больше нет", возмутительное видео