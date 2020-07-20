Алкогольний рекорд Одесской области не продержался и двух суток, как его побил одессит

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, в Одессе на Люстдорфской дороге инспекторы остановили автомобиль GEELY, водитель которого находился в нетрезвом состоянии, сообщает Politeka.net.

«За рулем транспортного средства находился 40-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер, на что водитель согласился», - рассказали в полиции.

Результат проверки их ошеломили. Алкотестер выявил у мужчины 3,59 промилле, что значительно превышает допустимую норму в 0,2.

На водителя был составлен админпротокол. Также в патрульной отметили, что еще ни разу не сталкивались с такой высокой дозой алкоголя в крови водителей.

До этого мы писали, что предыдущий алкогольный рекорд региона установил виновник ДТП в Измаиле.

Мужчина на иномарке врезался в металлический столб. Когда патрульные приехали на место происшествия, то предложили водителю пройти тест на алкоголь.

Алкотестер выявил у мужчины 3,26 промилле алкоголя. Это, отметили в полиции, является самым высоким показателем опьянения с начала 2020 года.

Напомним, трассу Одесса - Киев завалили мусором: вопиющие кадры

А еще Politeka писала, на трассе Киев-Одесса перекрыли движение, видео происходящего: "Оказались в плену"

Также Politeka сообщала, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу