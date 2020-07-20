В одесской маршрутке плотный мужчина ударил пассажирку на замечание уступить место

Скандальный инцидент случился во время поездки в 168-й городской маршрутке. Момент разборок разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам, очевидцев, всё произошло из-за того, что мужчина не пожелал уступать место беременной женщине.

«Вчера в 168 маршрутке, мужчина несколько раз ударил беременную женщину по причине того, что ему были сделаны замечания, чтобы он уступил место женщине в положении», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, мужчину крепкого телосложения и двух полных женщин, которых он толкает, а затем быстро покидает салон транспорта. Женщины закатили скандал, начали нецензурно выражаться.

На просьбы помощи водитель маршрутки не реагировал. Ситуация возмутила других пассажиров, некоторые начали поддерживать девушку, другие — мужчину. В кадре также слышны крики, что женщины сами напросились.

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По рассказам свидетелей, конфликт разгорелся после просьбы одного из парней покататься на скейтборде.

«Мой друг (блондин) начал докапываться до этого мальчика, по типу "дай покататься на самокате". Тот начал говорить, мол, нет, давайте ребята до свидания, мои друзья начали его доставать, за то, что он самокатер, он сказал им заткнуться, началась ссора, которая переросла в драку», - рассказал очевидец.

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