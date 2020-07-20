Попытка поднять затонувший танкер «Делфи» у берегов Одессы провалилась

В самый ответственный момент лопнул один из буксировочных тросов, так как судно оказалось очень тяжелым. Момент зафиксировали очевидцы и разместили в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Новую попытку поставить корабль на киль предпримут в понедельник, 20 июля, ведь именно сегодня заканчивается отведенный президентом Зеленским срок на ликвидацию последствий аварии «Делфи».

А пока водолазы начали разбирать судно, чтобы облегчить.

Нужно отметить, что танкер необходимо поднять до конца лета, так как осенью море начнет штормить и если поднять не получится, то работы придется перенести на весну.

Как сообщали местные СМИ, во время попытки поднять "Делфи" подходы и спуски к пляжу "Дельфин" перекрыла Нацгвардия. И не смотря на то, что с ближайших пляжей попросили уйти всех людей, тем не менее, на склонах происходит ажиотаж. Многие одесситы и отдыхающие целыми семьями пришли посмотреть на долгожданное событие.

Ранее власти Одессы заверяли, что эвакуация танкера "Делфи" начнется 16 июля. Такую информацию озвучил мэр города Геннадий Труханов.

По словам одесского городского головы, в этот день затонувшее судно попробуют поставить на ровный киль, затем понадобится еще до двух недель для возвращения кораблю плавучести.

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