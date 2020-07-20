На главной улице Одессы сотни людей выстроили в огромную очередь, чтобы попробовать новый фастфуд

Соответствующие кадры, сделанные на Дерибасовской, обнародовали местные СМИ .

Как стало известно, в Одессе прямо напротив центрального Макдональдса открылся новый ресторан фастфуда всемирной сети KFC. Толпы одесситов и приезжих ринулись в заведение, чтобы попробовать новинку.

Вечером в воскресенье желающих было так много, что очередь заблокировала проход по Дерибасовской. Надо сказать, что всё происходящее напоминало картинки в СССР.

Тем временем пользователи в соцсетях обсуждают увиденное, некоторые с удивлением.

«Позорище для города и для самой главной улицы! пластмассовая еда и вонь на весь центр! захламили Дерибасовскую!», «Люди, которые действиетльно голодны и хотят есть - пойдут в рядом открытый рест\фастфут\забегаловку чтобы поесть, а не будут торчать в очереди. На всю дерибасовской негде поесть больше? ВСе правильно сказано: стадо, ведомое брендом», «Ну ладно малолетки и фрики!Ну а люди с детьми?Это обычный фастфуд !Мой вывод - стадо!», - пишут в сети.

А тем временем в Одессе ситуация с эпидемией вируса ухудшается, в результате чего медики разворачивают дополнительные койки для зараженных.

По состоянию на 20 июля на территории Одесской области количество инфицированных достигло 2 581 человек, из них 683 зараженных - в Одессе. За сутки выявлено 51 новый случай заболевания, в их числе 10 – одесситов, остальные зараженные – это жители области.

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