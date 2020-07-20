Ночные клубы Одессы продолжают нарушать карантинные запреты, несмотря на рейды полицейских

Видео из увеселительных заведений-нарушителей размещают очевидцы в сети, передает Politeka.net.

Напомним, по всей Украине, Одессе в том числе в Одессе, снова ужесточили карантин на фоне борьбы с китайской инфекцией.

С 13 июля запрещена работа кафе, баров, ресторанов и ночных клубов, и других развлекательных заведений после 23:00. Новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

В Одессе правоохранители регулярно устраивают «карантинные рейды» по развлекательным заведениям, чтобы проверить как соблюдают решение Кабмина.

Однако некоторые ночные клубы Аркадии придумали, как обойти запреты.

К примеру, в одном клубе тусовщиков решили заранее предупредить о возможных проблемах, которые возникнут из-за нарушения карантина. В случае проверки, посетителей попросили покинуть помещение клуба на сорок минут - час.

«Проходит проверка по всей Аркадии, поэтому в какой-то момент я попрошу всех выйти на минут сорок, на час. Я не знаю будет ли это и когда это будет», - сообщил со сцены сотрудник клуба.

Такая же ситуация произошла в клубе True man, во время проверки полиции всех вывели из заведения, а затем впустили обратно.

Это значит, что ночным заведениям выгоднее каждый день платить штраф за нарушение карантинных ограничений, чем закрываться в 23:00.

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