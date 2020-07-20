В Одессе родственники и полиция ищут без вести пропавшего 13-летнего Владислава Жилу

Как передает Politeka.net. о пропаже сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Известно, что подросток еще в пятницу 17 июля ушел из дома в Суворовском районе и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Приметы пропавшего: на вид мальчику 11-12 лет, рост 140-145 см, русые волосы, карие глаза, худощавого телосложения.

В последний раз когда его видели Владик был одет в цветную майку, белые шорты с голубыми точками и черные кроссовки. При себе у него была маленькая коричневая сумка через плечо.

В полиции обратились, с любой информацией о пропавшем, просьба сообщать по телефону: (048) 779 42 88, (067) 271 28 49 или на линию 102.

До этого полиция вела поиски 16-летней Анны Амбросиенко. Жительница села Великий Дальник вышла из дома 16 июля и исчезла.

Приметы девушки: рост 150-155 см, среднего телосложения, светло-русые волосы.

Особые приметы - родинка на носу и шрам на левой руке.

Ранее мы сообщали, стало известно имя полицейского, которого подозревают в надругательстве над малолетней девочкой в Одессе.

Им оказался инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции и бывший куратор программы по противодействию домашнему насилию "Полина" Михаил Положенцев. Ему уже вручили подозрение сотрудники ГБР.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

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