Семейство дельфинов зашло в прибрежные воды Одесы и вызвало огромный переполох

Соответствующие видео разместила общественная огранизация «Зеленый лист», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как пояснил известный одесский эко-активист Владислав Балинский, дельфины специально заплыли на пляж, так как один из них заболел и им нужна была спокойная от волн гавань.

«Семья афалин (4-5 взрослых и двое подростков) зашла в акваторию пляжа на 11 ст.Б.Фонтана ещё три дня назад и один из дельфинов, явно, нездоров. Член семьи с трудом всплывает на поверхность для дыхания. Его постоянно сопровождает другой, которого периодически сменяет третий. Они подталкивают снизу больного дельфина не давая ему запрокинутся на спину и помогая всплывать», - рассказал Балинский.

Городские власти по периметру акватории создали зону тишины, чтобы животные чувствовали себя в безопасности и смогли найти выход.

Спасатели пытались даже накормить дельфинов, они сбрасывали в воду рыбу, однако они ее не ели.

Балинский уверен, что дельфины не голодны, рыбы в море много. Трогать животных не надо.

Однако спустя несколько дней семейство всё-таки решило покинуть акваторию пляжа, переплыв через волнорез и тайну, почему они остановились здесь, забрали с собой.

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