Под Одессой аферист придумал хитроумную схему, как одной купюрой пополнить счет на 50 тысяч гривен

Как рассказали в местной полиции, 29-лений житель Беляевского района с помощью разрезанной 200 гривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн платежей пополнял свой мобильный счет, передает Politeka.net.

Затем эти деньги мошенник перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал наличку.

Выяснилось, что на счету афериста 44 факта криминальных правонарушений в Одессе и других населенных пунктах, которыми он нанес материального ущерба на сумму в 50 тысяч гривен.

Полиция уже сообщила мужчине о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

До этого мы сообщали, что полицейские задержали 33-летнего одессита, который входил в преступную группу, продававшую несуществующие товары, и был объявлен в розыск.

Члены банды размещали сообщения о продаже мототехники и комплектующим к компьютерам на сайтах в интернете.

Но после получения денег от жертв продавцы товар не присылали. От действий аферистов пострадали почти двадцать человек. Сумма причиненного им ущерба составила свыше полумиллиона гривен.

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