В Одесской области компания молодых людей избила полицейского до потери сознания

Нападение произошло в центре Измаила, сообщает пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net.

По информации копов, трое молодчиков в возрасте от 19 до 29 лет набросились на сотрудника полиции и избили его так, что тот потерял сознание.

Им объявили подозрение в насилии в отношении правоохранителя и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Позже полиция задержала фигурантов происшествия. Им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации местных СМИ, полицейский на момент нападения был не в форме, а избили его местные "блогеры", снимающие ролики о неправомерных действиях полиции в отношении водителей.

Ранее мы писали о еще одном нападении на копов, которое случилось на днях в Одессе. Инцидент произошел на Маразлиевской улице.

Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.

Его задержали и доставили в отдел полиции.

У патрульных полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб головного мозга. Им оказана медицинская помощь.

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