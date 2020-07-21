За минувшие сутки в Одесской области китайскую болячку подхватили 65 человек

По состоянию на 21 июля на территории одесского региона количество инфицированных достигло 2 638 человек, из них 721 человек — жители Одессы. Выявлено новых случаев заболевания 65. Выздоровело 1 129 человек, а 37 – скончалось. Такие данные озвучила пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net

Надо сказать, что Одесская область находится на 5 месте в Украине по количеству заболевших.

Всего Украине с начала эпидемии зарегистрировано 60166 случаев заражения, из них за сутки 673. Скончались - 1518 человек, выздоровели - 32199 и болеют на данный момент - 26449.

На сегодняшний день на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 118 пациентов с COVID-19. Из них 16 человек находятся в тяжелом состоянии, 94 — в состоянии средней тяжести, восемь человек — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в больнице нет.

Ранее сообщалось, в Одессе очагом заражения оказался детский дом «Жемчужинка». По словам директора городского департамента образования Елены Буйневич, после того, как вирус нашли у одного сотрудника детского дома, было проведено тестирование всех детей и взрослых в учреждении. COVID-19 нашли у 15 детей и двух взрослых.

Напомним, в Одессе число инфицированных стремительно растет, новые данные

Как писала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.