В разраг лета на одесском побережье горел известный ресторан «Санторини»

О происшествии информирует пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

Сообщается, что в 6:41 в службу спасения 101 поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении кафе "Санторини".

По прибытию пожарных было установлено, что произошло короткое замыкание электрооборудования холодильной камеры с последующим горением.

Возгорание ликвидировано персоналом на площади 1 кв.м. с использованием огнетушителя.

Погибших и пострадавших нет.

До этого мы сообщали о сильном пожаре в курортном поселке Затока Одесской области.

Там загорелись домики на на базах отдыха «Гранит» и «Атлантида». Прибыв на место ЧП пожарники установили, что пылают ярким пламенем шесть деревянных домиков.

Более двух часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь на площади 500 кв. м.

В результате пожара пострадал 26-летний отдыхающий, мужчина получил отравление продуктами горения, но после осмотра врачей от госпитализации отказался.

Еще одно ЧП произошло на улице Пляжной в заведении «Черная каракатица» в городе Черноморске. По информации спасателей, сигнал о возгорании поступило на пульт диспетчера дежурной части в 00:36. К месту происшествия пожарники прибыли через 13 минут, а возгорание ликвидировали в 01:30.

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Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.