Погода в Одессе 22 июля будет преимущественно солнечной и без осадков

Согласно информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе  с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков, передает Politeka.net 

Ветер северный, 7-12 м/метров в секунду. Температура ночью на столбиках термометров покажет +18+20 градуса, днем показатели взлетят до +28+30.

Температура морской воды будет колебаться в пределах 22-23 градусов тепла.

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По Одесской области синоптики прогнозируют небольшую переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 15-20 градусов, днем 27-32.

На автодорогах области видимость хорошая.

В этот  день, синоптики отмечают, что   будет наблюдаться очень высокая пожарная опасность.

Напомним, что в самый разгар лета отдыхающим не рекомендуют купаться на девяти пляжах в Одессе.

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали 6 июля во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, по результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показания, а значит может быть очень опасна для здоровья.

пляж

Поэтому специалисты рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:

  • Лузановка,
  • Молодая Гвардия,
  • Ланжерон,
  • Отрада,
  • Дельфин ,
  • Аркадия ,
  • 10 в. Большого Фонтана,
  • 13 ст. Большого Фонтана,
  • 16 ст. Большого Фонтана.

Обратим внимание, что рекомендация действует до особого распоряжения.

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