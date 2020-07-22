Погода в Одессе 22 июля будет преимущественно солнечной и без осадков
Согласно информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков, передает Politeka.net
Ветер северный, 7-12 м/метров в секунду. Температура ночью на столбиках термометров покажет +18+20 градуса, днем показатели взлетят до +28+30.
Температура морской воды будет колебаться в пределах 22-23 градусов тепла.
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По Одесской области синоптики прогнозируют небольшую переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 15-20 градусов, днем 27-32.
На автодорогах области видимость хорошая.
В этот день, синоптики отмечают, что будет наблюдаться очень высокая пожарная опасность.
Напомним, что в самый разгар лета отдыхающим не рекомендуют купаться на девяти пляжах в Одессе.
Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали 6 июля во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.
Так, по результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показания, а значит может быть очень опасна для здоровья.
Поэтому специалисты рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:
- Лузановка,
- Молодая Гвардия,
- Ланжерон,
- Отрада,
- Дельфин ,
- Аркадия ,
- 10 в. Большого Фонтана,
- 13 ст. Большого Фонтана,
- 16 ст. Большого Фонтана.
Обратим внимание, что рекомендация действует до особого распоряжения.
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